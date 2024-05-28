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Giresun'da Kan Bağışına 10 Meyve Fidanı Hediye Edildi

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Giresun'da Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunanlara 10 meyve fidanı hediye edildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kan bağışının önemine dikkat çekerek vatandaşları kan bağışlamaya davet etti.

Giresun'da, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunanlara 10 meyve fidanı verildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Türk Kızılay'ı Giresun Şubesince Atatürk Meydanı'nda organize edilen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Mobil araçta bağışta bulunan Vali Serdengeçti, kan bağışının önemine dikkati çekerek vatandaşları kan bağışlamaya davet etti.

Serdengeçti, bir ünite kan sayesinde 3 can kurtarılabildiğini belirterek, "Bu çok önemli bir şey, hem insanlığın rızasını alacağız, hem memleketimize, milletimize sahip çıkmış olacağız. Ben de kendimi kan bağışlayarak bu vazifeyi yapmanın mutluluğu içerisinde hissediyorum." dedi.

Türk Kızılay'ı Giresun Şube Başkanı Hakan Korkmaz ise bir hafta sürecek kampanya kapsamında bin ünite üzerinde kan toplamayı amaçladıklarını vurguladı.

Öte yandan kan bağışlayan herkese, bir hayırseverin desteğiyle Giresun Orman Bölge Müdürüğü'nden temin edilen 10'ar meyve fidanı hediye edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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