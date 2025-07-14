Giresun'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde müftülük ve Türk Kızılay iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hükümet konağı bahçesinde gerçekleştirilen kampanyaya, müftülük personeli ile vatandaşlar destek verdi.

İlçe ???????Müftüsü Osman Gülbe, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değinerek, herkesi bağış yapmaya davet etti.

Gülbe, kan vermenin İslam'in insan hayatına verdiği değere uygun olarak teşvik edilen bir uygulama olduğunu belirtti.