Giresun'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde müftülük ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, vatandaşların yoğun desteğiyle gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Osman Gülbe, kan bağışının önemine dikkat çekerek herkesin bu iyi niyetli eyleme katılmasını teşvik etti.
Giresun'un Espiye ilçesinde müftülük ve Türk Kızılay iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Hükümet konağı bahçesinde gerçekleştirilen kampanyaya, müftülük personeli ile vatandaşlar destek verdi.
İlçe ???????Müftüsü Osman Gülbe, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değinerek, herkesi bağış yapmaya davet etti.
Gülbe, kan vermenin İslam'in insan hayatına verdiği değere uygun olarak teşvik edilen bir uygulama olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel