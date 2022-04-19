Giresun'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı - Haberler

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Giresun'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Teyyaredüzü Mahallesi mevkisinde, S.E. yönetimindeki 34 VH 5339 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden E.T. idaresindeki 28 M 5111 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada sürücülerin yanı sıra minibüsteki 7 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Karadeniz Sahil Yolu, Kamyonet, Giresun, Güncel, Haberler

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