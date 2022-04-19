Giresun'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
AA - Atakan Çıtlak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Teyyaredüzü Mahallesi mevkisinde, S.E. yönetimindeki 34 VH 5339 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden E.T. idaresindeki 28 M 5111 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada sürücülerin yanı sıra minibüsteki 7 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
AA / Atakan Çıtlak - Güncel