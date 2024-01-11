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Giresun'da Kamyonet ile Kamyon Çarpışması: 1 Ölü

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Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile kamyon çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Giresun'un Eynesil ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

D.K'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Karadeniz Sahil Yolu'nun Gümüşçay Mahallesi mevkisinde Ercan Gül (31) yönetimindeki 28 TB 667 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Gül, sağlık ekiplerince Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Sahil Yolu Giresun Ölüm Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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