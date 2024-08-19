Giresun'da kamyonet dereye devrildi, 4 kişi yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet dereye devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şenel Bayrak yönetimindeki 06 DG 8760 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Direkbükü köyü Kuzsağmanı mevkisinde, Gelevera deresine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün yanı sıra Gülay ve Beyhan Nur Bayrak ile Melek Çapur yaralandı.
Yaralılar Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.