Giresun'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Yılmaz Danacı yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
İlçenin Çakıl Yaylası'nda Yılmaz Danacı idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Danacı, Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel