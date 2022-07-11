Giresun'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören Giresun'da, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli polis Mustafa Karadeniz'in (45) naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a gönderildi. Giresun'da, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Giresun Emniyet Müdürlüğü personeli polis Mustafa Karadeniz'in (45) naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a gönderildi. Karadeniz, bu sabah mesaisine gitmemesi üzerine evinde yapılan kontrolde baygın halde bulundu. Olay yerinde 112 Acil ekibinin yaptığı ilk kontrolde kalbinin durduğu belirlenen Karadeniz, kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Karadeniz için hastane önünde tören düzenlendi. Törene Vali Enver Ünlü, Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Karadeniz'in ailesi ile mesai arkadaşları katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Karadeniz'in naaşı törenin ardından memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine gönderildi. AA / Atakan Çıtlak - Güncel Kalp Krizi Karadeniz Giresun Güncel Haberler

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