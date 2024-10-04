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Giresun'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Çalışmaları Başlatıldı

Giresun'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı İlaçlama Çalışmaları Başlatıldı
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Giresun'un Espiye ilçesinde, fındık ve diğer meyve-sebzelere zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı belediye, tarım müdürlüğü ve ziraat odası iş birliğiyle ilaçlama çalışmaları başladı.

Giresun'un Espiye ilçesinde fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve muhtarlar iş birliğinde mahalle ve köylerde çalışma yürütülüyor.

Belediye Başkanı Erol Karadere, çalışmaların Esentepe Mahallesi ile Hacımahmutlu köyünde evlerde ve bahçelerde sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

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