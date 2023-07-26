Giresun'da Kağıt Toplayıcıları ile Esnaf Arasında Kavga Çıktı

Giresun'da yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı grup ile esnaf arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Giresun Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde esnaf ile motosikletli kağıt toplayıcısı arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Kağıt toplayıcısı olay yerinden ayrıldıktan sonra bir grup arkadaşı ile gelerek tartıştığı esnafa saldırdı. Olayın büyümesi üzerine sanayi esnafı ile kağıt toplayıcıları arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede motosikletli kağıt toplama aracı ateşe verildi. Kağıt toplayıcısı grup başka bir araçla olay yerinden kaçarken, itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. - GİRESUN