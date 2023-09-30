Giresun'da kaçak silah üretimi operasyonu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kaçak silah üretilen bir atölyeye düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İğnece köyünde yapılan aramalarda, 3 el yapımı tabanca ve silah yapım malzemeleri ele geçirildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İğnece köyünde V.B'ye ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda, imalathane olarak kullanılan bölümde 3 el yapımı tabanca ile çok sayıda silah yapım malzemesi ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.