Giresun'da alkol ve tütün kaçakçılığı operasyonu

Güncelleme:
Giresun'da gerçekleştirilen alkol ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma, şüphelilerin iş yerlerinde ve araçlarında yapmış olduğu aramada çok miktarda kaçak alkol ve tütün ürünleri ele geçirdi.

Giresun'da, alkol ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Piraziz ilçesinde kaçakçılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, şüpheli kişilerin iş yeri ve araçlarında yaptıkları aramada 20 litre etil alkol, 500 adet bandrolsüz içi doldurulmuş makaron, 28 bin adet bandrolsüz boş makaron, 1 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
500

