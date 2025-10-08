Giresun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Giresun'da düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, şüpheli kişilerin ev ve araçlarında yaptıkları aramada 40 litre etil alkol, 20 litre satışa hazır kaçak alkol, 2 viski, aroma kiti ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.