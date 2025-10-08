Haberler

Giresun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Giresun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 40 litre etil alkol ve 20 litre kaçak alkol ile birlikte kaçakçılıkla ilgili malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat sürüyor.

Giresun'da düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, şüpheli kişilerin ev ve araçlarında yaptıkları aramada 40 litre etil alkol, 20 litre satışa hazır kaçak alkol, 2 viski, aroma kiti ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı

7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Erdoğan rozetlerini bizzat taktı
İletişim Başkanlığı'ndan nadir elementler için ABD'li görüşme yapıldığı iddiasına yalanlama

Nadir elementler ABD'ye mi devrediliyor? Beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.