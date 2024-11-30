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Giresun'da Kablo Hırsızlığı: Bir Tutuklama

Giresun'da Kablo Hırsızlığı: Bir Tutuklama
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Giresun'da, haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerin toplamda 1500 metre kablo çaldıkları belirlendi.

Giresun'da haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Eynesil ve Görele Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Tirebolu ilçesinde hurda bakır kablo satmaya çalışan Ş.A. ve S.K, Eynesil ilçesi Esenlik köyünde ise haberleşme ve enerji nakil kablosu kesen K.G. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, şarjlı spiral, el testeresi ve 100 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu ele geçirildi.

Zanlıların, Eynesil'in Dereköy ile Görele'nin Çalış, Esenlik, Gültepe, Güvenlik, Hamzalı köyleri ve sanayi bölgesindeki 34 direk arasından 1500 metre haberleşme kablosu çaldıkları tespit edildi.?

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan K.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ş.A. ve S.K. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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