Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Haberler

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Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende konuşan Vali Enver Ünlü, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yılını içtenlikle kutladığını söyledi.

Ünlü, jandarmanın ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk ve yağmur çamur demeden her daim milletin hizmetinde olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini belirtti.

Törende Giresun'da yaşayan en eski jandarma eri 80 yaşındaki Mehmet Köçek tarafından jandarma marşı seslendirildi.

Vali Ünlü'nün Köçek'e hediyeler verdiği etkinlik, geçit töreniyle sona erdi.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

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