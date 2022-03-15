Giresun'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı - Haberler

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Giresun'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'da izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, bazı köyler ve diğer ilçelerde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet ettikleri ve izinsiz kazı yaptıkları bilgisine ulaşılan şüphelilere yönelik Espiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 8 şüpheliye yönelik 12 adreste jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ç.D, E.Ö, E.K, F.Ş, F.K, M.A.K. ve Y.Ş. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 dedektör ve dedektör parçası, testi, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 42 muhtelif para ve metal parçası, 3 akü, 3 murç, 2 çekiç, el yapımı tabanca, 4 tabanca fişeği ele geçirildi.

Aranan bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhalefet, Jandarma, Giresun, Güncel, Haberler

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