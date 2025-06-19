Türkiye'deki somut olmayan kültürel miras unsurlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tespiti, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması kapsamında Giresun'da "Islık Dili Koruma Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, ıslık dilinin yüzyıllardır bölgede yaşayan insanların kullandığı eşsiz bir iletişim biçimi olduğunu söyledi.

Dağların, vadilerin ve ormanların arasında mesafeleri aşan seslerin sadece haberleşme aracı olmanın ötesinde kültürün bir parçası olduğunu vurgulayan Serdengeçti, bu kültürel mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak için ortak vizyonla strateji bulmak amacıyla çalıştay düzenlendiğini ifade etti.

Serdengeçti, ıslık dilinin akademik olarak incelenmesi ve pratikte yaşatılması için yapılacak çalışmaların bu geleneğin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Kültür ve turizmin bir arada ele alınmasıyla bölgenin bu kültürel mirasının dünya ile buluşabileceğine işaret eden Serdengeçti, Valilik olarak ıslık dilini yaşatmak ve tanıtmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen ise son 20 yıl içerisinde alınan koruma ve eylem planlarıyla ıslık dilinin geçmişe oranla daha iyi durumda olduğunu belirterek, UNESCO çalışmalarının da bu anlamda önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Gomera Adası Islık Dili miras taşıyıcısı Carmen Castilla Padilla da kendi kullandıkları ıslık dilini tanıtmak ve korumak için çalıştıklarını dile getirerek, "Sizlerle paylaştığımız bu ortak inanç, ıslık dillerinin yalnızca birer iletişim aracı olmasının ötesinde toplumlarımızın kültürel kimliğinin, tarih ve doğa ile olan bağlarının derin ifadeleridir." diye konuştu.