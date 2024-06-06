Giresun'da iş makinesi üzerine kaya parçaları düştü, bir kişi yaralandı
Giresun'un Doğankent ilçesinde bir maden işletmesinde çalışan iş makinesinin üzerine kaya parçaları düştü, bir işçi yaralandı. Yaralı işçi Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Giresun'un Doğankent ilçesinde iş makinesinin üzerine kaya parçalarının düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
İlçede bulunan bir maden işletmesinde tünelde çalışan iş makinesinin üzerine kaya parçaları düştü. İş makinesinin içerisinde bulunan işçi R.B. yaralandı.
Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırılan R.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.