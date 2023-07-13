Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GİRESUN - Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen kazada yaralananların dün gece yapılan düğünün ardından gittikleri balayı gezmesinden döndükleri öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Giresun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan İlhan B. Yönetimindeki 61 EK 699 plakalı otomobil Eynesil'in Altınlı mahallesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki kavşakta Nuri D. yönetimindeki 28 RH 709 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 61 EK 699 plakalı araç sürücüsü İlhan B. ve aynı araçta bulunan Göksal G. ile 28 RH 709 plakalı araçta bulunan ve aynı aileden olan, Nuri D., Erkan D., Ersin D., Emine D. ve Zülfiye D. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından çıkartıldı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Görele ve Tirebolu Devlete Hastanelerine sevk edildi.

Kazada yaralanan Nuri D., Erkan D., Ersin D., Emine D. ve Zülfiye D. ailesinin dün gece yapılan düğünün ardından gittikleri geziden döndükleri öğrenildi.