Giresun'da iki kara yolu dere taşkınları sonucu ulaşıma kapandı

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'da Yağlıdere-Alucra ve Dereli- Şebinkarahisar kara yolları dere taşkınları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yağlıdere Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu akşam saat 19.00 sıralarında Yağlıdere-Alucra kara yolu Sınır köyü Sarıhasan mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle derenin yükselmesi sonucu yolda çökme meydana geldiği belirtildi.

Paylaşımda, kara yolunun ulaşıma kapandığı aktarılarak "Ayrıca derenin yükselmesinden dolayı vatandaşlarımızın dere kenarlarından uzak durmaları ve dikkatli olmaları duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Dereli ilçesinde de yağış nedeniyle Aksu deresinin debisi yükseldi.

Yaşanan taşkın sonrası tedbir amacıyla Dereli-Şebinkarahisar kara yolu ulaşıma kapatıldı.