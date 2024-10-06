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Giresun'da Huzurevi Sakinlerine Sanat Etkinliği Düzenlendi

Giresun'da Huzurevi Sakinlerine Sanat Etkinliği Düzenlendi
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Giresun'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından huzurevi sakinleri için müzik aleti çalma ve el sanatları eğitimi içeren bir etkinlik gerçekleştirildi. İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, etkinliklerin yaşlıların sosyalleşmesi ve yeni deneyimler edinmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Giresun'da, huzurevi sakinleri için özel bir sanat merkezinde etkinlik gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinlerine müzik aleti çalma ve çeşitli el sanatları eğitimi verildi.

İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, gazetecilere, yaşlıların sosyal hayatta yer alması, tatmadıkları deneyimleri yaşamaları ve günlük rutinlerinden sıyrılarak farklı etkinliklere yönelmelerini hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda önemli bir etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Modaoğlu, "Çınarlarımız başımızın tacıdır. Onlarla her alanda vakit geçirmek bizleri de hem vicdanen rahatlatmakta hem de uyguladığımız sosyal hizmet modellerinin verimliliğini artırmaktadır." dedi.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerinden faydalanan aileler de ziyaret ediliyor.

İl Müdürü Modaoğlu, ailelerle bir araya gelerek kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatları ile bu ziyaretlere devam edeceklerini kaydeden Modaoğlu, uygulamanın verimli geçeceğini düşündüğünü, ailelerle birebir iletişimde kalmanın koruyucu, önleyici bir tedbir olarak da önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

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