Giresun'da Hükümlüler Okulları Boyadı
Espiye ilçesinde cezaevindeki hükümlüler, toplum yararına hizmet kapsamında iki okulun iç ve dış cephelerini boyadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, projeye destek verenlere teşekkür etti.
Giresun'un Espiye ilçesinde hükümlüler iki okulu boyadı.
Espiye Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki bazı hükümlüler, Toplum Yararına Hizmet kapsamında Süleyman Demirel ile Hasan Ali Yücel ilkokullarının iç ve dış cephelerini boyadı.
Çalışmaları inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, cezaevi yetkililerine ve hükümlülere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel