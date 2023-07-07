Giresun'da heyelanda kaybolan kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı

GİRESUN'da 15 gün önce heyelanda ahşap evi toprak altında kalan ve arama çalışmalarında kendisine ulaşılamayan Rıdvan Coşar (50) için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılan Giresun Valisi Enver Ünlü, Aralıksız çalışmalarda, tüm ihbarları değerlendirdik. Bazı eşyalarını, montunu bulduk ama maalesef kendisine ulaşamadık. Arama çalışmalarımız devam edecek? dedi.

Giresun'da 23 Haziran'da metrekareye 60 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü, sel, taşkın ve heyelanların yaşandığı Duroğlu beldesinin Çağlayan Mahallesi'nde yamaç arazide meydana gelen heyelanda sürüklenerek, toprak altında kalan ahşap evdeki Rıdvan Coşar, kayboldu. 15 gündür süren aramalardan sonuç alınamayan Coşar için beldenin Çağlayan Mahallesi'ndeki camide cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Giresun Valisi Enver Ünlü, Duroğlu Belde Belediyesi Başkanı Halil Çetin, Çoşar ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

'ARAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'

Coşar'ın ailesine başsağlığı dileyen Vali Ünlü, 15 gün boyunca 39 dalgıç, 120 görevli, onlarca gönüllü ve 26 aracın kayıp kişiyi bulmak için görev yaptığını belirterek, Aralıksız çalışmalarda, tüm ihbarları değerlendirdik, bazı eşyalarını, montunu bulduk ama maalesef kendisine ulaşamadık. Arama çalışmalarımız yerel ekipler tarafından devam edecek. Ailenin acısını hafifletebilmek için kayıp Rıdvan Coşar'ın babasının da kararıyla bugün son görevi yerine getirdik. Ümidimizi kaybetmedik, inşallah bulup en azından ailemize bir şehidimizin, kıymetli vatandaşımızın, kardeşimizin bir cenaze, bir mezarının olması en azından en büyük temennimiz. Bunun için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden geleni değil her şeyi yapmaya çalışacağız. Ülkemizde bu afetler son yıllarda daha fazla yaşanmaya başladı, buna karşı da gerekli tedbirleri alıp, gerekli dersleri çıkarmamız lazım. Ben bir kez daha kederli ailesine, Duroğlu sakinlerine baş sağlığı diliyorum, Allah'tan sabır diliyorum diye konuştu. (DHA)