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Giresun'da hekimler iş bırakma eylemi yaptı

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da hekimler iş bırakma eylemi yaptı

Giresun'da, bazı doktorlar iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Giresun'da, bazı doktorlar iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını Hekim Birliği Sendikası Giresun İl Temsilcisi Dr. Bülent Karadeniz yaptı.

Karadeniz, bugün taleplerini dile getirmek için iş bıraktıklarını söyledi.

Sadece hekime yakışır gibi yaşam istediklerini belirten Karadeniz, "Artık hekimler birlik oldu ve haklarını alma konusunda karar aldı. Hakkımız olanı alıncaya kadar anayasa ve kanunların tarafımıza verdiği tüm haklarımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna ilan ederiz." dedi.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Karadeniz Giresun Güncel Haberler

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