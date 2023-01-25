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Giresun'da hakkında 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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Giresun'da hakkında 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Giresun'un Espiye ilçesinde hakkında 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde hakkında 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Espiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "fuhuş yaptırmak ve fuhşa aracılık etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan O. A'yı, ilçeye bağlı Sakarya köyünde gözaltına aldı.

O.A, işlemlerin ardından Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Giresun Güncel Haberler

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