Giresun'da Hafif Ticari Araç Uçuruma Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Giresun'un Görele ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 58 yaşındaki yolcunun tedavisi sürüyor.

Giresun'un Görele ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Turan Fison (61) idaresindeki 34 T 6243 plakalı hafif ticari araç, Umutlu köyü mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Arif K. (58) yaralandı.

Ambulanslarla Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Turan Fison, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yolcu Arif K'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

