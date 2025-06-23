Giresun'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı

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Giresun'un Espiye ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu hafif ticari aracın takla atması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yılmaz Oflu yönetimindeki 37 KB 700 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Direkbükü köyü mevkisinde takla attı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Cengiz ve Hatice Oflu, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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