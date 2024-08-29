Giresun'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Giresun'un Ergence köyü Cemekli mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Durmuş Turan idaresindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.
Giresun'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Durmuş Turan (63) idaresindeki 34 VM 7170 plakalı hafif ticari araç, Ergence köyü Cemekli mevkisinde şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile Yeter Öz (57), 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Turan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.