Giresun'da Gösteri Uçuşunda Paramotor Denize Düştü

Giresun'da Gösteri Uçuşunda Paramotor Denize Düştü
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Giresun'da yapılan gösteri uçuşunda bir paramotor kalkıştan kısa süre sonra denize düştü. İçindeki iki kişi yara almadan kurtulurken, kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRESUN'da gösteri uçuşu yapan paramotor, kalkıştan kısa süre sonra denize düştü. Paramotordaki 2 kişinin yara almadan atlattığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Güre Mahallesi'ndeki sahilde paramotorlar ile gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Giresun, Trabzon ve Ordu'dan 6 pilotun katıldığı gösteride sahilden havalanan pilotlar, hava akrobasi, bayrak açma ve hava oyunları gösterilerinde bulundu. Gösteriler sırasında pilot ile bir kişinin bulunduğu paramotor, kalkıştan kısa süre sonra denize düştü.

Çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, paramotorun denize düşme anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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