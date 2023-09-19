Giresun'da "Gaziler Günü" dolayısıyla törenler düzenlendi

Giresun'un Espiye, Eynesil ve Görele ilçelerinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Espiye ilçesindeki tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Buradaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, konuşmalar yapıldı.

Kaymakam Taner Tengir, sabah kahvaltısında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Öte yandan Müftülük tarafından Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Eynesil

Eynesil ilçesinde Şehit Şahin Abanoz Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, tören sonrası gazileri makamında konuk etti.

Görele

Görele ilçesi Hayrullah Koç Parkı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Görele Şehit Aileleri Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Cındık, yaptığı konuşmada, vatan savunmasında şehit ve gazi olmanın kendileri için güzel bir kavram olduğunu belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız." dedi.