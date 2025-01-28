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Giresun'da Gazeteci İsmet Küçükbayrak Toprağa Verildi

Giresun'da Gazeteci İsmet Küçükbayrak Toprağa Verildi
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Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Giresun Gazeteciler Derneği Üyesi İsmet Küçükbayrak için düzenlenen cenaze törenine birçok kamu görevlisi ve yakınları katıldı.

Giresun'da vefat eden gazeteci İsmet Küçükbayrak toprağa verildi.

Dün gece saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 64 yaşındaki Giresun Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Küçükbayrak için merkez Hacımiktat Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene Küçükbayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Küçükbayrak'ın cenazesi Giresun Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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