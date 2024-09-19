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Giresun'da Fırtınanın Ardından Hortum Oluştu

Giresun'da Fırtınanın Ardından Hortum Oluştu
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Giresun'da etkili olan fırtına sonrası Karadeniz açıklarında hortum meydana geldi. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

GİRESUN'da yaşanan fırtınanın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Giresun'da gün içinde etkili olan fırtına ve yağışın ardından, Karadeniz'de hortum oluştu. Giresun Adası'nın hemen yanında oluşan hortumu vatandaşlar cep telefonları ile kaydetti. Hortum, kısa bir süre sonra kayboldu.

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU KAMERA: GİRESUN, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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