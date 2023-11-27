Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar caddelere zarar verdi
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Giresun'un, Karadeniz sahilindeki ilçesi Tirebolu'da fırtınayla dev dalgalar oluştu.
Giresun'un, Karadeniz sahilindeki ilçesi Tirebolu'da fırtınayla dev dalgalar oluştu.
İlçe merkezinde etkili olan fırtına sebebiyle denizin yükselmesi sonucu Tirebolu Otogarı mevkisindeki caddeleri su bastı.
Çevre yolundan ilçeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, ulaşım Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu'ndan sağlanıyor.
Kaynak: AA / Güncel