Giresun'da fırtına nedeniyle hastane çatısı ve otomobil zarar gördü - Haberler

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Giresun'da fırtına nedeniyle hastane çatısı ve otomobil zarar gördü

AA - Kamil Yılmaz - Güncel
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Giresun'da fırtına nedeniyle hastane çatısı ve otomobil zarar gördü

Giresun'un Görele ilçesinde fırtına sonucu devlet hastanesinin çatısı zarar gördü.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde fırtına sonucu devlet hastanesinin çatısı zarar gördü.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran fırtına nedeniyle Bozcaali Mahallesi'ndeki Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinin çatısının bir bölümü koptu.

Hastane bahçesine düşen parçalar, park halindeki araçta hasara yol açtı.

Yetkililer, onarım çalışmalarına başlandığını bildirdi.

AA / Kamil Yılmaz - Güncel

Hastane, Giresun, Fırtına, Güncel, Haberler

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