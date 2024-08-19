Giresun'da Fındık Toplarken Yamaçtan Yuvarlanan Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Giresun'un Dereli ilçesinde fındık toplarken yamaçtan yuvarlanan 19 yaşındaki Fatma Aydın hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
GİRESUN'un Dereli ilçesinde fındık toplarken yamaçtan yuvarlanan Fatma Aydın (19), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Dereli ilçesi Yıldız köyünde meydana geldi. Bahçesinde fındık toplayan Fatma Aydın, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kadının cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.