Giresun'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Açıldı
Giresun Müftülüğü tarafından 'Giresun Filistin Halkının Yanında' temasıyla açılan hayır çarşısında, üç gün boyunca toplanacak gelir Filistin'e bağışlanacak. İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, etkinlikte 1 milyon lira hedeflediklerini açıkladı.
Giresun Müftülüğünce, "Giresun Filistin Halkının Yanında" temasıyla hayır çarşısı açıldı.
Atatürk Meydanı'nda kurulan ve 3 gün süreyle açık kalacak çarşıdan elde edilecek gelir, Filistin'e yardım amacıyla bağışlanacak.
İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kentte 2025'de müftülük vasıtasıyla Filistin'e 5 milyon liralık yardım ulaştırıldığını söyledi.
Etkinliğin cuma gününe kadar devam edeceğine değinen Kılıçbay, "Buradaki asıl hedefimiz, Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek, safımızı belirlemektir. Üç gün içerisinde 1 milyon lira toplayarak kendilerine ulaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel