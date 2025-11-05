Giresun'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Giresun Müftülüğünce, "Giresun Filistin Halkının Yanında" temasıyla hayır çarşısı açıldı.

Atatürk Meydanı'nda kurulan ve 3 gün süreyle açık kalacak çarşıdan elde edilecek gelir, Filistin'e yardım amacıyla bağışlanacak.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kentte 2025'de müftülük vasıtasıyla Filistin'e 5 milyon liralık yardım ulaştırıldığını söyledi.

Etkinliğin cuma gününe kadar devam edeceğine değinen Kılıçbay, "Buradaki asıl hedefimiz, Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek, safımızı belirlemektir. Üç gün içerisinde 1 milyon lira toplayarak kendilerine ulaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.