Giresun'da faili meçhul cinayet 17 yıl sonra çözüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da faili meçhul cinayet 17 yıl sonra çözüldü

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
Giresun'da faili meçhul cinayet 17 yıl sonra çözüldü

Ordu'da başka bir suçtan cezaevinde bulunan kişinin, Giresun'da 2005'teki cinayetin faili olduğu belirlendi.

BULANCAK, GİRESUN (AA) - Ordu'da başka bir suçtan cezaevinde bulunan kişinin, Giresun'da 2005'teki cinayetin faili olduğu belirlendi.

Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde 2005'te Erdal Şenol, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü.

Jandarmanın o dönemde yaptığı soruşturmada bir sonuca ulaşılamadı ve dosya faili meçhul olarak kaldı.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, bir süre önce Erdal Şenol cinayetinin dosyasını yeniden ele aldı.

Araştırma ve teknik takip sonucu Şenol'u, M.A.A'nın öldürdüğü belirlendi.

M.A.A'nın, Ordu'da işlediği başka bir suçtan dolayı 3 Aralık 2021'den beri cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Bulancak, Giresun, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title