Giresun'da fabrikada yangın (3)

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Eynesil ilçesine gelerek balık fabrikası yangınında söndürme çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Burada açıklamada bulunan Vali Serdengeçti, 'Soğuk hava deposunda yangın çıktığına dair bir ihbar oldu. İtfaiye ekiplerimiz bölgeye geldi. Burada 10-12 gruptan oluşan 50 kişilik bir ekip yangına müdahale edip, kontrol altına alındı. Maddi kayıplar var ancak bir can kaybı yok. Soğutma çalışmaları yapılacak. Hepimize geçmiş olsun. Yangın söndürme çalışmalarının ardından yangının neden çıktığı tetkik edilecektir" dedi. (DHA)