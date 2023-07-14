Giresun'da fabrika çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 3 kişi gözaltına alındı
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle su fabrikasının zemininin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Olayla ilgili olarak fabrika sahibi ve diğer sorumlular gözaltına alındı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle fabrikanın zemininin çökmesi sonucu 1 işçinin ölümü, 2 işçinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Espiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında su fabrikasının sahibi H.A ile gıda mühendisi A.B. ve işletme müdürü E.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Espiye Adliyesi'ne götürülen şüphelilerden E.E savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Mahkemeye sevk edilen H.A tutuklanırken, A.B ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte 10 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Üçtepe beldesindeki su fabrikasının depo bölümünün zemininin çökmesi sonucu göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarılmış, 1 işçi hayatını kaybetmişti.