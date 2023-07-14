Giresun'da fabrika çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 3 kişi gözaltına alındı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle su fabrikasının zemininin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Olayla ilgili olarak fabrika sahibi ve diğer sorumlular gözaltına alındı.