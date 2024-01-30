Giresun'da evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Giresun'un Sıvacı köyünde bir evden çalınan eşyaların ardından başlatılan soruşturma sonucunda, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Giresun'da, evden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Merkeze bağlı Sıvacı köyündeki bir evden çeşitli eşyaların çalındığının bildirilmesi üzerine, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
JASAT ve Merkez İlçe Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler F.K. ve C.T, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.