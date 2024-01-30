Üye Girişi
Haberler

Giresun'da evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Giresun'un Sıvacı köyünde bir evden çalınan eşyaların ardından başlatılan soruşturma sonucunda, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Giresun'da, evden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Merkeze bağlı Sıvacı köyündeki bir evden çeşitli eşyaların çalındığının bildirilmesi üzerine, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

JASAT ve Merkez İlçe Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler F.K. ve C.T, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Giresun Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title