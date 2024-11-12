Giresun'da Evde Yangın Çıktı
Giresun'un Espiye ilçesinde Süheyla Kara'ya ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Adabük Mahallesi'nde Süheyla Kara'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Espiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.