Giresun'da eski eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Giresun'un Çınarlar Mahallesi'nde D.A. isimli kadın, eski eşi M.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, zanlı olayın ardından kaçtı ancak polis ekiplerince yakalandı.
Çınarlar Mahallesi'ndeki evinde eski eşi M.K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan D.A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan zanlı ise polis ekiplerince suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.
