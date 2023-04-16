Giresun'da engelli asansörünün ana ve sürücü kartlarını çalan 3 kişi tutuklandı

Giresun'da, bir üst geçitteki engelli asansörünün mekanik panosundaki ana kart ve sürücü kartlarını çaldıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Giresun'da, bir üst geçitteki engelli asansörünün mekanik panosundaki ana kart ve sürücü kartlarını çaldıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Atatürk Bulvarı'ndaki üst geçitte engelli asansörünün mekanik panosundaki ana kart ve sürücü kartlarının, 10 Nisan Pazartesi günü çalınması üzerine polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.