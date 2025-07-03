Giresun'da Emniyet Kemerinin Önemi Simülasyon Aracıyla Gösterildi

Giresun'da Emniyet Kemerinin Önemi Simülasyon Aracıyla Gösterildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında emniyet kemeri simülasyon aracı tanıtıldı. Vatandaşlar, simülasyon aracıyla emniyet kemerinin trafik kazalarındaki önemini deneyimleme fırsatı buldu.

Giresun'un Espiye ilçesinde vatandaşlar, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla test etti.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ve Türkiye genelinde uygulanan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığına ait eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ilçe merkezinde tanıtıldı.

Jandarma trafik timlerince stantlarda vatandaşlara bilgi aktarıldı.

Simülasyon aracına binen vatandaşlar ise emniyet kemeri takılıyken ve takılı değilken yaşanabilecek kaza anlarını deneyimledi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı

Nereden nereye! Bir zamanlar Manchester United'daydı, artık Vanspor'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti

Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.