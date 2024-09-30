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Giresun'da Emekli Din Görevlilerine Kahvaltı Etkinliği

Giresun'da Emekli Din Görevlilerine Kahvaltı Etkinliği
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Giresun'un Espiye Müftülüğü, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla emekli din görevlilerine bir kahvaltı etkinliği düzenledi. Müftü Osman Gülbe, etkinlikte din görevlileriyle bir araya geldi.

Giresun'un Espiye Müftülüğünce "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında emekli din görevlilerine yönelik kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte Müftü Osman Gülbe, emekli din görevlileri ile sohbet etti.

Gülbe, 1-7 Ekim arasının Camiler ve Din Görevlileri Haftası olduğunu söyledi.

Hafta münasebetiyle çeşitli etkinlikler organize edildiğini aktaran Gülbe, kahvaltı programına katılan emekli din görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

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