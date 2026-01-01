Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Giresun'daki tüm okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışının il genelinde şiddetini artırdığını belirtti.

İl genelindeki tüm resmi ve özel kurumlarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Serdengeçti, kamu kurumlarındaki gazilerin, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.