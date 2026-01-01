Haberler

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Giresun'daki tüm okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün boyunca eğitime ara verildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, eğitime ara verilen gün hakkında bilgilendirme yaptı.

Giresun'daki tüm okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışının il genelinde şiddetini artırdığını belirtti.

İl genelindeki tüm resmi ve özel kurumlarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Serdengeçti, kamu kurumlarındaki gazilerin, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
