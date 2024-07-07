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Giresun'da düğün salonunda kavga çıktı

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Giresun'da düğün salonu önünde davetli aileler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada yaklaşık 40 kişi birbirlerine saldırdı.

GİRESUN'da düğün salonu önünde davetli aileler arasında çıkan tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez ilçesine bağlı Teyyaredüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden çıkan bazı davetli aileler arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar, tekme-tokat ve yumrukla birbirine girdi. Diğer aile fertlerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı. Kavga anları da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde; kadınların da karıştığı kavgada yaklaşık 40 kişi birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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