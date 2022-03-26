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Doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'un Dereli ilçesinde doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi.

Giresun'un Dereli ilçesinde doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi.

Yavuzkemal beldesinde karların erimesiyle yerleşim birimlerine yakın yerlere inerek yiyecek arayan 2 karaca kameraya yansıdı.

Yavuzkemal belde yolundaki dereden karşıya geçen karacalar, daha sonra yamaç bir fındık bahçesinden yukarıya ilerleyerek gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkilileri ise nisan itibarıyla karacaların doğum yapmaya başlayacağını belirterek, vatandaşlardan karacalar ile yavrularının rahatsız edilmemesini istedi.

Doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi

Doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi

Doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

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