Giresun'da Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Espiye ilçesinde sağlıklı yaşam için düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katılanlar, Andoz Kalesi'ne yürüdü. Etkinlik, hareketli yaşam ve fiziksel aktivite farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Espiye Kaymakamlığı koordinesinde ilçedeki kurumların iş birliğinde organize edilen etkinlikte katılımcılar Andoz Kalesi'ne yürüdü.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tolga Cebeci, yaptığı konuşmada, hareketli yaşam ve fiziksel aktivite farkındalığı oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk de spor ile bir çok hastalığın önüne geçilebildiğini belirterek, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
