Giresun'da Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Espiye Kaymakamlığı koordinesinde ilçedeki kurumların iş birliğinde organize edilen etkinlikte katılımcılar Andoz Kalesi'ne yürüdü.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tolga Cebeci, yaptığı konuşmada, hareketli yaşam ve fiziksel aktivite farkındalığı oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk de spor ile bir çok hastalığın önüne geçilebildiğini belirterek, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.