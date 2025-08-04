Giresun'da Dilencilik Operasyonu: 1 Kişiye Ceza

Giresun'da dilencilik operasyonunda 1 kişiye işlem yapıldı.

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kendisini fındık işçisi olarak tanıtan ve dilencilik yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinde 2 bin 325 lira nakit para bulunduğu ve idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Kendisini fındık işçisi olarak gösteren ve dilencilik yapanlara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.