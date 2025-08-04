Giresun'da Dilencilik Operasyonu: 1 Kişiye Ceza

Giresun'da Dilencilik Operasyonu: 1 Kişiye Ceza
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Giresun'da gerçekleştirilen dilencilik operasyonunda, kendisini fındık işçisi olarak tanıtan bir dilenci yakalandı. Üzerinde 2 bin 325 lira nakit para bulunan dilenciye idari para cezası uygulandı.

Giresun'da dilencilik operasyonunda 1 kişiye işlem yapıldı.

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kendisini fındık işçisi olarak tanıtan ve dilencilik yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinde 2 bin 325 lira nakit para bulunduğu ve idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Kendisini fındık işçisi olarak gösteren ve dilencilik yapanlara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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