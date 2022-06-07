Giresun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Giresun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

? Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

? Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Espiye- Yağlıdere kara yolunda, Bahaettin Durak'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Durak ile araçta bulunan Ali Yıldız, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Yağlıdere Giresun Güncel Haberler

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