Giresun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

Giresun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı ? Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. ? Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Espiye- Yağlıdere kara yolunda, Bahaettin Durak'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil devrildi. Kazada yaralanan sürücü Durak ile araçta bulunan Ali Yıldız, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. AA / Atakan Çıtlak - Güncel Yağlıdere Giresun Güncel Haberler

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