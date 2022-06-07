Giresun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

Giresun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Atakan Çıtlak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
? Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
? Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Espiye- Yağlıdere kara yolunda, Bahaettin Durak'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Durak ile araçta bulunan Ali Yıldız, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AA / Atakan Çıtlak - Güncel